مقتل عنصري أمن في العاصمة الشيشانية غروزني بهجوم مسلح

أسفر هجوم مسلح وسط العاصمة الشيشانية غروزني، اليوم الاثنين، عن مقتل عنصري شرطة، وتم القضاء على أحد منفذي الهجوم وأفادت وكالة "انترفاكس" بأن شرطيين لقيا مصرعهما في الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون وسط غروزني، وقد تمت تصفية أحدهم أثناء تبادل إطلاق النار وتعمل السلطات المختصة بعد تطويق المكان على الكشف عن ملابسات الحادث.

المصدر: انترفاكس