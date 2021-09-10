إصابة 40 فلسطينيًا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في نابلس
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إصابة 40 فلسطينيًا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في نابلس

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العرب اليوم - إصابة 40 فلسطينيًا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في نابلس

قوات الجيش الإسرائيلي
القدس المحتلة - العرب اليوم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 40 فلسطينيا أصيبوا برصاص وغاز قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات في مناطق متفرقة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وقال الهلال في بيان مقتضب إن "قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين السلميين في نابلس".وكان مئات الفلسطينيين قد تظاهروا بعد صلاة الجمعة وخرجوا بمسيرات وتظاهرات في عدد من أنحاء الضفة الغربية بدعوة من الفصائل الفلسطينية دعما للأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وتزامن مع ذلك مسيرة في المسجد الأقصى، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني وصور الأسرى، حيث رددوا الهتافات الداعية للإفراج عنهم، ونددوا بالحملة التصعيدية ضدهم وكذلك نددوا بعمليات القمع المتواصلة بحقهم منذ 4 أيام.واقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، عقب المسيرة، وتمركزت على سطح قبة الصخرة.

 

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إصابة 40 فلسطينيًا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في نابلس إصابة 40 فلسطينيًا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي في نابلس



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