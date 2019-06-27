تفجير إرهابي وسط العاصمة التونسية

أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجير انتحاري في أحد الشوارع الشهيرة والمزدحمة بوسط العاصمة.

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري.

