وضع ألف جندي إسرائيلي في الحجر الصحي بعد تفشي كورونا

أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن 1040 جنديًا إسرائيليًا خضعوا للحجر الصحي حتى صباح الأحد، في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وذكر موقع "والا" العبري أن غالبية الجنود عائدين من عطلة خاصة في دول بالخارج، وأن بعضهم كان على اتصال بمرضى أصيبوا بالفيروس.

وأوضح أن 237 جنديًا آخرين أنهوا الحجر الصحي بدون أي مشاكل طبية وعادوا إلى الوحدات العسكرية التي يخدمون بها، فيما لا تزال عملية الفحص جارية لجندي إسرائيلي مشتبه بإصابته بكورونا بعد عودته من الخارج.