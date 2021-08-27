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الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة

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الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة
بغداد - العرب اليوم

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عودته للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

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الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة



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