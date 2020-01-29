خامنئي يؤكد أن مساعي واشنطن لتهويد بيت المقدس حماقة رعناء

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "صفقة القرن" التي أعلنتها واشنطن لن تتحقق أبدا، وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين "يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس"، وأضاف المرشد الأعلى في سلسلة تغريدات على صفحته بـ"تويتر": "لا يمكن محو قضية فلسطين من الأذهان، وسوف يتصدى لهم الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المسلمة، ولن يسمحوا بتنفيذها"، وفي وقت سابق قال الحرس الثوري الإيراني، إن صفقة القرن ستكون بداية لفصل جديد في إطار المقاومة للفصائل الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الثلاثاء، خطة سلام في الشرق الأوسط، متضمنة عددا من البنود، أهمها الإبقاء على القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل، وفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.