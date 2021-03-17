الإمارات تعلن إقامة صلاة التراويح لـ30 دقيقة ومنع الإفطار في المساجد خلال رمضان

أعلنت الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية خاصة بشهر رمضان المقبل تضمنت منع إقامة أي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، مع استمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية.

تفصيلاً، أفاد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، في كلمة مسجلة له تم بثها خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في الدولة، بوصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها التي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات، كما تم تقديم اللقاح لـ70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال: «مع استمرار التقارير اليومية المتعلقة بجرعات اللقاح فإننا نقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مراكز طبية في مناطق الدولة المختلفة، في خطوة إيجابية تضع الإمارات في مقدمة الدول في نسبة التطعيم، وتعكس هذه الأرقام الجهود التي يبذلها قطاعنا الصحي وكوادرنا الأبطال لتوفير أقصى درجات الحماية والمحافظة على الصحة العامة، وتعد مؤشراً على قوة المنظومة الطبية والصحية في دولة الإمارات. ونعمل بجهود حثيثة للنجاح في تقديم اللقاح لـ100% من مجتمعنا».

وأضاف العويس: «توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في معركتنا ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح لضمان تحقيق المناعة المجتمعية والعودة من جديد للحياة الطبيعية».

من جانبه أعلن، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان المقبل، قائلاً: «حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، ننصح الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية».

وأشار إلى عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً، لافتاً إلى منع المطاعم من توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف الظاهري: «تقرَّر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد (كوفيد – 19) بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، وسيتم إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرةً، مع استمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية».

وتابع: «فيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامناً مع المستجدات، كما سيستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً، ونشجع على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً».

وأهاب الظاهري بجميع أفراد المجتمع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات، إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال الشهر الفضيل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين من أفراد ومؤسسات، مشدداً على إمكانية الاستمتاع بروح شهر رمضان المبارك، رغم التباعد الاجتماعي عبر اتصال مع الأهل والأصدقاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأكد ضرورة أن يتجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التجمعات من أي نوع، حرصاً على سلامتهم، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات التي قد تكون لها تداعيات سلبية على المجتمع وجهود الدولة وزعزعة الأمن المجتمعي، مشدداً على أن جميع الإجراءات المعلَن عنها في البروتوكول الوطني الحالي قابلة للتعديل بناءً على الوضع الصحي العالمي والمحلي.

إلى ذلك، سجلت الإمارات، اليوم (الأربعاء)، 2051 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 432 ألفاً و364 حالة.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة 8 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1414 حالة وفاة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2741 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 413 ألفاً و477 حالة.