أوكرانيا تُعلن مقتل 4 مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي قتل أربعة مدنيين في منطقة دونيتسك أمس.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "في 31 يناير قتل الروس أربعة مدنيين: اثنان في باخموت وواحد في باراسكوفيفكا وواحد في فوهليدار."

وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت خمسة مجتمعات حدودية بالمنطقة سومي، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح.

وأوضحت في بيان أن الروس قصفوا مؤسسة في مدينة شوستكا بصاروخ ومستوطنة كراسنوبيليا منذ ساعات الصباح بقذائف الهاون حيث تم تسجيل 12 انفجارا وتسعة أخرى بعد ساعتين فيما قامت طائرة بدون طيار معادية بإلقاء متفجرتين على أراضي مجتمع يوناكيفكا.