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ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مطار فنوكوفو بموسكو

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العرب اليوم - ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مطار فنوكوفو بموسكو

المخدرات
موسكو ـ العرب اليوم

اكتشف رجال الجمارك في مستودع مطار فنوكوفو بموسكو كمية كبيرة من مادة ميثادون المخدرة لم يعلن عنها في الوثائق المرفقة، وهي في طريقها من ألمانيا إلى طاجيكستان.وصلت هذه الشحنة على متن طائرة قادمة من مدينة كولونيا في ألمانيا. وبعد هبوط الطائرة تم تفريغها من الصناديق المحتوية على قناني بلاستيكية فيها سائل شفاف ونقلها إلى مستودع الحفظ المؤقت.وكانت المعلومات المرافقة لهذه الشحنة وعلى القناني مضللة عن محتواها. فوفقا للنص المثبت على القناني يحتوي مليلتر واحد من السائل على 5 ملغم من مادة هيدروكلوريد

الميثادون. ولكن أظهرت نتائج التحليل ان تركيز الميثادون في السائل اعلى من 50%، أي يحتوي المليلتر الواحد من السائل على أكثر من 500 ملغم ميثادون.وقد بينت الحسابات أن وزن المادة الجافة المخدرة في هذه الشحنة هو 1235 كلغم. وإذا علمنا أن قيمة الغرام الواحد من هذه المادة المخدرة في السوق السوداء هو بين 4 و5 آلاف روبل، فإن قيمة هذه الشحنة هي بين 5.8 و6 مليار روبل.(الدولار الأمريكي = 62.5217 روبل)وقد بدأ رجال الجمارك بالتحقيق لمعرفة الأشخاص الضالعين في إرسال واستلام هذه الشحنة.وتجدر الإشارة، إلى أن الميثادون، دواء مخدر مدرج في قائمة المواد المعتمدة بموجب مرسوم حكومي، المستخدمة في علاج الآلام الشديدة والمتوسطة وإدمان المخدرات.

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ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مطار فنوكوفو بموسكو ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مطار فنوكوفو بموسكو



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