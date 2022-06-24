محتجون عراقيون يغلقون مكتب أحد النواب ويتوعدون آخرين إذا لم يوفروا وظائف

أغلق متظاهرون عراقيون مكتب أحد النواب في البرلمان العراقي، في محافظة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد. ومحتجين عراقيين أغلقوا مكتب النائب عنوز، مؤكدين أنهم سيستمرون في إغلاق مكاتب النواب الآخرين بسبب عدم توفير فرص عمل لهم. وقال أحد المتظاهرين: "اليوم سنغلق مكتب النائب عنوز، لأنه صعد باسم المتظاهرين، وسنقدم على غلق بقية المكاتب في المحافظة، إذا ما لم يوفروا التعيينات لأبناء النجف". وشدد الشخص نفسه على أنهم سيمنعون النواب من دخول المدينة، إذا لم تتحقق مطالبهم.