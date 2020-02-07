إسرائيل تمنع نشر تفاصيل التحقيق مع منفذ عملية الدهس في القدس

مددت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، فترة اعتقال سند طرمان، "منفذ عملية الدهس" في القدس فجر الخميس، وأمرت بحظر نشر أي تفاصيل متعلقة بالتحقيق. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن محكمة الصلح في القدس، مددت فترة اعتقال طرمان 10 أيام، في جلسة مغلقة، وأصدرت أمرا يحظر نشر تفاصيل على علاقة بالتحقيق.

ونقلت الهيئة عن شقيق طرمان قوله، إن "الحديث لا يدور عن اعتداء، بل إن شقيقه كان ضالعا في حادث سير، حيث لاذ بالفرار عندما شعر بالخوف". وأضاف شقيق طرمان، أنه "قام بتسليم شقيقه لقوات الأمن الإسرائيلية ولم يتم اعتقاله".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس، اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس، التي أدت إلى جرح 12 جنديا من لواء "جولاني"، أحدهم في حال حرجة. وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، أن التحقيقات الأولية كشفت أن "منفذ الهجوم فاجأ الجنود من الخلف أثناء سيرهم في القدس، ومن ثم توقف بعربته واستدار وتوجه بسرعة نحو أحياء مدينة القدس الشرقية".