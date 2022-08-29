القوات العراقية تعلن حالة الإنذار القصوى في بغداد وتقطع إجازات منتسبيها

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن القوات العراقية أعلنت حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدينة.