طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاضطلاع بدور أكبر في تسهيل عودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب إلى وطنهم.
وخلال استقباله رئيس المفوضية فيليبو غراندي في قصر بعبدا اليوم أكد عون أن لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للمهجرين الراغبين في ذلك ونفى أن تكون السلطات اللبنانية المعنية مارست أي ضغوط لإعادة مجموعات من هؤلاء المهجرين.
ورفض عون الربط بين عودة المهجرين وبين الحل للأزمة في سورية وقال “لا يجوز أن يكون هناك أي عائق أمام رجوعهم إلى بلادهم ليعودوا تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية ويساهموا في إعادة إعمار بلدهم”.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين من الخارج أكد أمس أن الحكومة السورية اتخذت جميع الاجراءات والترتيبات لتأمين عودة المهجرين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم وأن عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة في المناطق المحررة من الإرهاب تسير بخطا جيدة.
GMT 13:08 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسإجراءات عديدة اتخذتها الحكومة السورية لعودة المهجرين السوريين من الخارج
GMT 13:03 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسإصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بالضفة الغربية
GMT 13:00 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس"شولغين"أبلغنا منظمة حظر الكيميائي بتخطيط الإرهابيين في إدلب لاستفزازات
GMT 12:58 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس"الجعفري"دول أعضاء في مجلس الأمن أساءت استخدام بيان الأمين العام للأمم المتحدة حول إدلب
GMT 12:52 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالتنظيمات الإرهابية في ريف حماة تواصل استهدافها للبنى التحتية وتدمر جسري الشريعة وبيت الراس
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك