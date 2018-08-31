طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاضطلاع بدور أكبر في تسهيل عودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب إلى وطنهم.

وخلال استقباله رئيس المفوضية فيليبو غراندي في قصر بعبدا اليوم أكد عون أن لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للمهجرين الراغبين في ذلك ونفى أن تكون السلطات اللبنانية المعنية مارست أي ضغوط لإعادة مجموعات من هؤلاء المهجرين.

ورفض عون الربط بين عودة المهجرين وبين الحل للأزمة في سورية وقال “لا يجوز أن يكون هناك أي عائق أمام رجوعهم إلى بلادهم ليعودوا تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية ويساهموا في إعادة إعمار بلدهم”.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين من الخارج أكد أمس أن الحكومة السورية اتخذت جميع الاجراءات والترتيبات لتأمين عودة المهجرين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم وأن عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة في المناطق المحررة من الإرهاب تسير بخطا جيدة.