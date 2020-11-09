ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرحه بارتفاع سوق الأسهم، وباللقاح الجديد لفيروس كورونا، الفعال بنسبة 90%، مؤكدا أن "هذه الأخبار عظيمة".