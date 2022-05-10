قوات أميركية تُطلق النار بطريق الخطأ على منازل في أربيل

كشف مدير ناحية باسرمة في أربيل جنكاور آزكيي، اليوم (الثلاثاء)، عن تعرض عدد من المنازل لإطلاق نار من قبل قوات أميركية عن طريق الخطأ خلال تدريبا ونقلت وسائل إعلام عراقية عن آزكيي قوله إن «القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة حرير العسكرية قامت خلال ليل أمس بإطلاق النار على 11 منزلا وسط ناحية باسرمة عن طريق الخطأ وذلك خلال تدريبات عسكرية كانت تقوم بها». وأضاف أن «العيارات النارية لم تتسبب في أي خسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية».