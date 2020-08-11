أول حالة وفاة في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

لفظت ناخبة أنفاسها الأخيرة أمام مقر مدرسة توفيق الحكيم بنات بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، إثر إصابتها بأزمة قلبية، قبل التمكن من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، وتم نقلها لمشرحة كوم الدكة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وشهدت الساعات الأولي من بدء عملية التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، إقبالًا ملحوظًا علي اللجان الانتخابية بالإسكندرية من قِبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.