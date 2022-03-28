ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص السوري

أفادت مصادرنا، بأن الجهات المختصة في حمص، ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بالريف الشمالي وقال مصدر في الجهات المختصة في حمص: "تم ضبط أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض في أحد المنازل بريف حمص الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية وشملت بنادق آلية ورشاشات بينها (بي كي سي) و(دوشكا) وذخائر متنوعة".