قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت عبدالفتاح خالد أبو سل ، ومحمد خالد سلامه الجندي من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، بعد العبث بمحتويات منزليهما.

البيان