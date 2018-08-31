إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة السورية لعودة المهجرين السوريين من الخارج

ناقشت الهيئة المشتركة السورية الروسية الخاصة بعودة المهجرين السوريين اليوم الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تسهيل وتأمين عودة المهجرين من الخارج.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين من الخارج أكد أن الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات لتأمين عودة المهجرين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم وأن عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة في المناطق المحررة من الإرهاب تسير بخطا جيدة.

من جانبه نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عضو اللجنة بين أن البعثات الدبلوماسية تقدم كل ما يلزم للمهجرين الراغبين بالعودة وتتعاون مع المنظمات الدولية وفي طليعتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رغم الدعاية الإعلامية السيئة وسياسة العقوبات الاقتصادية والسياسية التي تمارسها مجموعة من الدول الغربية ضد سورية.

ممثل وزارة الخارجية الروسية نيكولاي بورتسيف أكد من موسكو عبر الفيديو كونفرنس أن النتائج التي تم تحقيقها في العمل المشترك بخصوص عودة المهجرين السوريين تلقى استجابة متزايدة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لكونها تتجسد بالخطوات الإعمارية وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى عودة المهجرين إلى سورية بشكل طبيعي ومنتظم وخصوصا ما يتعلق منها بإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الخدمية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والطاقة.

ودعا بورتسيف إلى توفير التواصل الإنساني مع المهجرين في مخيم الركبان قرب التنف وتأمين إجلاء اللاجئين منه إلى أماكن الإقامة الدائمة.