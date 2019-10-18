المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير ينفي انقطاع خدمة الانترنت في لبنان
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المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير ينفي انقطاع خدمة "الانترنت" في لبنان

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العرب اليوم - المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير ينفي انقطاع خدمة "الانترنت" في لبنان

خدمة الانترنت في لبنان
بيروت - العرب اليوم

نفى المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير كل الأخبار المتداولة عن قطع خدمة الانترنت.

وأكد المكتب الاعلامي أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وان خدمة الانترنت متوفرة بشكل طبيعي على مساحة كل لبنان.

 

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المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير ينفي انقطاع خدمة الانترنت في لبنان المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير ينفي انقطاع خدمة الانترنت في لبنان



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