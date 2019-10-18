نفى المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير كل الأخبار المتداولة عن قطع خدمة الانترنت.

وأكد المكتب الاعلامي أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وان خدمة الانترنت متوفرة بشكل طبيعي على مساحة كل لبنان.