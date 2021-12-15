إيران ترد على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وتقول إنه غير بناء
آخر تحديث GMT14:12:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إيران ترد على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وتقول إنه "غير بناء"

العرب اليوم -

العرب اليوم - إيران ترد على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وتقول إنه "غير بناء"

عاجل
طهران - العرب اليوم

 اعتبرت طهران أن إصدار بيانات مثل بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الختامي الأخير تجاه طهران، يدل على استمرار الموقف غير البناء وغير الصحيح لبعض الدول الأعضاء في المجلس تجاه إيران ورأى  المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "عددا قليلا من الدول الأعضاء ما زالت تبدي مواقفها غير البناءة باسم مجلس التعاون"،  داعيا هذه الدول إلى" إعادة النظر في رؤيتها ومقارباتها تجاه القضايا الإقليمية واستبدال مسار الاتهامات المكررة بأسلوب التعاون".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إيران ترد على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وتقول إنه غير بناء إيران ترد على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وتقول إنه غير بناء



أخبار ذات صلة

GMT 13:44 2021 الأربعاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

الخارجية الروسية تصرح دول الناتو تكثف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والوضع مثير للقلق
العرب اليوم - الخارجية الروسية تصرح دول الناتو تكثف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والوضع مثير للقلق

GMT 12:49 2021 الأربعاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

التحالف العربي يعلن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

GMT 12:46 2021 الأربعاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة
العرب اليوم - وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

GMT 14:55 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

بوتين يؤكد ضخ أوكرانيا بالسلاح يهدد روسيا ويجب بدء مفاوضات تضمن عدم توسع الناتو شرقا
العرب اليوم - بوتين يؤكد ضخ أوكرانيا بالسلاح يهدد روسيا ويجب بدء مفاوضات تضمن عدم توسع الناتو شرقا

GMT 14:40 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار
العرب اليوم - الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بشرى تتألق في إطلالات مختلفة بفساتين راقية وفاخرة

القاهرة ـ العرب اليوم

تشارك النجمة بشرى إطلالات مع متابعيها على حساب إنستغرام بشكل دائم، وقد لفتتنا مؤخراً بفساتين السهرات الفاخرة التي تألقت بها في مختلف المناسبات والتي يمكنك أن تستوحي منها فستان الخطوبة الذي تبحثين عنه.في هذه الإطلالة اختارت النجمة بشرى فستاناً أسود ماكسي مصنوعاً من قماش التول ومزيّناً بالكشاكش. هذا الفستان الذي ارتدته بشرى لمناسبة تكريمها في أيام القاهرة للدراما العربية، يحمل توقيع علامة Saphir Couture. إذا كنت من اللواتي يعشقن اللون الأسود ويبحثن عن إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والفخامة فإن هذا الفستان سيكون الخيار المثالي بالنسبة إليك في ليلة خطبتك. في إحدى إطلالاتها خلال مهرجان الجونة السينمائي اختارت بشرى فستاناً بتدرجات اللون الأصفر من توقيع علامة Michael Cinco. يتميز الفستان بطوله الميدي وبكتفين مكشوفتين زادتا من جرأة التصميم. ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:12 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

أنابيلا هلال تتألق في إطلالات أنيقة وجذابة
العرب اليوم - أنابيلا هلال تتألق في إطلالات أنيقة وجذابة

GMT 07:11 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

السفر على متن أسرع القطارات في العالم لعام 2022
العرب اليوم - السفر على متن أسرع القطارات في العالم لعام 2022

GMT 04:32 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

أسس في ديكورات مجالس الرجال الفخمة
العرب اليوم - أسس في ديكورات مجالس الرجال الفخمة

GMT 20:08 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

رئيس البرلمان العربي يُثمن مخرجات القمة الخليجية
العرب اليوم - رئيس البرلمان العربي يُثمن مخرجات القمة الخليجية

GMT 19:07 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

قناة MTV اللبنانية تنال جائزة حريّة الإعلام في واشنطن
العرب اليوم - قناة MTV اللبنانية تنال جائزة حريّة الإعلام في واشنطن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 13:04 2019 الجمعة ,07 حزيران / يونيو

رجل مغربي يرتدي النقاب ليكشف حقيقة خيانة زوجته
العرب اليوم - رجل مغربي يرتدي النقاب ليكشف حقيقة خيانة زوجته

GMT 08:19 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

الفيفا يطالب بالتقليل من تصوير السيدات الجميلات في مونديال روسيا 2018
العرب اليوم - الفيفا يطالب بالتقليل من تصوير السيدات الجميلات في مونديال روسيا 2018

GMT 04:36 2020 الخميس ,26 آذار/ مارس

هيئة الرياضة في الكويت تتوعد المخالفين بأندية الفروسية والهجن
العرب اليوم - هيئة الرياضة في الكويت تتوعد المخالفين بأندية الفروسية والهجن

GMT 17:41 2020 الأحد ,02 شباط / فبراير

اتحاد الكرة المصري ينوي تأجيل قمة "الأهلي" و"الزمالك" بسبب "أفريقيا" و"السوبر"
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري ينوي تأجيل قمة "الأهلي" و"الزمالك" بسبب "أفريقيا" و"السوبر"

GMT 07:20 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

مواليد برج الحمل فى 2020 ينعمون بعام مميز على كل المستويات ومنها العلاقة بالعمل
العرب اليوم - مواليد برج الحمل فى 2020 ينعمون بعام مميز على كل المستويات ومنها العلاقة بالعمل

GMT 14:43 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

تمتع بسياحة شتوية في "هاربين" الصينية مدينة الثلج
العرب اليوم - تمتع بسياحة شتوية في "هاربين" الصينية مدينة الثلج

GMT 00:35 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

سوسن بدر تكشف سر زواجها المتكرر وتُفجر أزمة سن الـ30 لدى الفنانات
العرب اليوم - سوسن بدر تكشف سر زواجها المتكرر وتُفجر أزمة سن الـ30 لدى الفنانات

GMT 17:58 2019 الجمعة ,10 أيار / مايو

ننشر قنوات وموعد عرض مُسلسل " أرطغرل 148"
العرب اليوم - ننشر قنوات وموعد عرض مُسلسل " أرطغرل 148"

GMT 13:01 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

روسية تحوّل نفسها إلى "باربي" وترفض علاقات الصداقة مع البشر
العرب اليوم - روسية تحوّل نفسها إلى "باربي" وترفض علاقات الصداقة مع البشر

GMT 11:17 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

"جمعة فرح" ترسم البهجة والأمل على وجوه الأطفال في قطاع غزة
العرب اليوم - "جمعة فرح" ترسم البهجة والأمل على وجوه الأطفال في قطاع غزة

GMT 01:24 2019 السبت ,09 شباط / فبراير

داليا يوسف تكشف تفاصيل مجموعة الربيع والصيف 2019
العرب اليوم - داليا يوسف تكشف تفاصيل مجموعة الربيع والصيف 2019

GMT 14:43 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

لاجئة سوريّة تقتل زوجها بفنجان قهوة و3 حبات "فياغرا"
العرب اليوم - لاجئة سوريّة تقتل زوجها بفنجان قهوة و3 حبات "فياغرا"

GMT 10:50 2019 الثلاثاء ,08 كانون الثاني / يناير

القواسمي يؤكّد الرغبة في العودة لـ"حماس"
العرب اليوم - القواسمي يؤكّد الرغبة في العودة لـ"حماس"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab