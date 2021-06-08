مدريد ترحب بقرار الرباط تقييد حركة النقل البحري مع إسبانيا وتقول إنه استند إلى معايير صحية
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مدريد ترحب بقرار الرباط تقييد حركة النقل البحري مع إسبانيا وتقول إنه استند إلى "معايير صحية"

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العرب اليوم - مدريد ترحب بقرار الرباط تقييد حركة النقل البحري مع إسبانيا وتقول إنه استند إلى "معايير صحية"

مدريد ترحب بقرار الرباط تقييد حركة النقل البحري مع إسبانيا وتقول إنه استند إلى "معايير صحية"
مدريد - العرب اليوم

رحبت مدريد بقرار الرباط تقييد حركة النقل البحري مع إسبانيا وتقول إنه استند إلى "معايير صحية"

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مدريد ترحب بقرار الرباط تقييد حركة النقل البحري مع إسبانيا وتقول إنه استند إلى معايير صحية مدريد ترحب بقرار الرباط تقييد حركة النقل البحري مع إسبانيا وتقول إنه استند إلى معايير صحية



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خطفت النجمة ياسمين صبري الأنظار عندم أطلت بفستان اصفر ساحر الى جانب زوجها، فما سر إطلالتها الرائعة وكيف تنسق هذا اللون .أطلت الممثلة ياسمين صبري الى جانب زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة حيث لبى الثنائي الدعوة الى حفل زفاف رجل الأعمال المصري علي الجميل من ليلى الدبس ابنة عضو مجلس الشعب السوري أيمن الدبس.والذي أقيم في منطقة الغردقة.  وقد تألقت ياسمين للمناسبة بفستان من الباييت الأصفر الطويل من تصميم المبدع العالمي اللبناني نيكولا جبران. ويتميز بقصة منسدلة عند الأكتاف وبقصة ضيقة تتسم بشق جانبي طويل. ما ميز إطلالتها هو براعتها في تنسيق اللوك الأصفر بأكسسوارات فضية على غير عادة فالحذاء مرصع بالفضة والحقيبة فضية وتزينت ياسمين صبري بمجوهرات من الماس والبلاتين الصلب المصقول.  من يراقب إطلالاتها العصرية يتبين أنها تعشق اللون الأ...المزيد

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