إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الإسباني بناء على تعليمات من الجيش

أعلنت سلطة الملاحة الجوية في إسبانيا أن المراقبة الجوية الإسبانية ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الإسبان. وأوضحت أن ذلك تم بناء على تعليمات من الجيش الإسباني. ولا يعرف ما إذا كانت الطائرة الجزائرية، هي نفسها التي تحدثت تقارير إسبانية سابقة عن احتمال نقلها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وزعمت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن طائرة جزائرية أقلعت صباح اليوم متوجهة إلى إسبانيا لنقل غالي، بعد انتهاء جلسة مثوله الأول أمام القضاء الإسباني، في قضايا جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسانويعالج غالي في مستشفى في لوجرونو في شمال إسبانيا بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، حيث دخل الدولة الأوروبية بجواز سفر مزور.

وشكل سماح إسبانيا بدخول غالي، النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقة بين الرباط ومدريد، لتدخل الجارتان أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بلغت درجة استدعاء المغرب سفيرتها لدى إسبانيا..فور انتهاء مثول زعيم الجبهة الانفصالية أمام قاض إسباني في مدريد عبر الفيديو، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها تأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها "في غضون ساعات".

وأضافت المتحدثة ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة تتوقع أن يعود غالي، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى إسباني بعد إصابته بكوفيد-19، من حيث أتى فور تحسن حالته الصحية، وتمنت له الشفاء العاجل.