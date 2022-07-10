احتجاجات سريلانكا تخلف أكثر من 100 مصاب

أفادت مصادر رسمية في سريلانكا بارتفاع عدد الضحايا خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء العاصمة السريلانكية، كولومبو، أمس السبت ، متجاوزا 100 شخص ونقلا عن ممثلين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد: "ارتفع عدد الضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها كولومبو أمس السبت، إلى 103 أشخاص" وقال مستشفى كولومبو الوطني إن 55 شخصا يتلقون العلاج جراء إصابات مختلفة، أحدهم في حالة حرجة.