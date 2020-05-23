تم احتجاز رهائن داخل مصرف وسط موسكو، وأفادت بذلك فضائية "إكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها وتحقق شرطة موسكو في احتجاز رهائن في فرع مصرف وسط العاصمة الروسية، موضحا أن مسلحا يحتجز عددا قد يصل إلى 6 أشخاص ويهدد بتفجير المبنى وأشارت مواقع روسية إلى أن رجال الأمن وصلوا إلى فرع مصرف "ألفا - بنك" وبدأوا مفاوضات مع محتجز الرهائن المفترض ولم يصدر إلى الآن تعليقا رسميا على الحادث.