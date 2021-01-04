وسائل إعلام إيرانية تعلن أن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانما
آخر تحديث GMT14:58:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وسائل إعلام إيرانية تعلن أن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانما

العرب اليوم -

العرب اليوم - وسائل إعلام إيرانية تعلن أن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانما

سفينة كورية جنوبية محتجزة - صورة أرشيفية
طهران - العرب اليوم

وسائل إعلام إيرانية تعلن أن طاقم السفينة الكورية المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانما

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وسائل إعلام إيرانية تعلن أن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانما وسائل إعلام إيرانية تعلن أن طاقم السفينة المحتجزة يضم أشخاصا من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانما



أخبار ذات صلة

GMT 14:58 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

استهداف رتل للتحالف الدولي على طريق سامراء شمال بغداد يوقع خسائر
العرب اليوم - استهداف رتل للتحالف الدولي على طريق سامراء شمال بغداد يوقع خسائر

GMT 14:44 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

اليونان تصرح تلقينا تأكيدات بأن تركيا ستكف عن التنقيب في مناطق سيادتنا شرق المتوسط
العرب اليوم - اليونان تصرح تلقينا تأكيدات بأن تركيا ستكف عن التنقيب في مناطق سيادتنا شرق المتوسط

GMT 14:16 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

الاتحاد الأوروبي يعلن سنفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار في ليبيا
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يعلن سنفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار في ليبيا

GMT 14:14 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

تحرك عاجل من الجيش الكوري الجنوبي بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط
العرب اليوم - تحرك عاجل من الجيش الكوري الجنوبي بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط

GMT 14:13 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

الاتحاد الأوروبي يصرح نحث إيران على الوفاء بالتزاماتها النووية
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يصرح نحث إيران على الوفاء بالتزاماتها النووية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أحدث إطلالات النجمات العالميات خلال استقبالهن 2021

القاهرة - العرب اليوم

ودّع العالم سنة 2020 التي كانت مليئة بالتحديات وإستقبال العام الجديد مع أمل بأن يكون أفضل، ومع هذا الحدث تجول على أحدث إطلالات النجمات العالميات خلال إستقبالهنّ العام الجديد. استوحي أجمل الأفكار والصيحات من أحدث إطلالات النجمات العالميات. تابعي معنا احدث اطلالات النجمات العالميات خلال استقبالهم العام الجديد 2021: فيما فضّلت بعض النجمات الإحتفال في المنزل ومع العائلة، أحيت نجمات أخريات حفلات بمناسبة نهاية العام. جينيفر لوبيز التي تفاجئنا دائماً بأجمل الإطلالات، بدت ساحرة بجمبسوت فضّي من تصميم دار Balmain مع البليزر من القماش نفسه والذي تميّز بقصة الأكتاف العريضة بشكل لافت للأنظار.ومن احدث اطلالات النجمات العالميات على المسرح نذكر أيضاً Ciara التي إختارت لإطلالتها على المسرح البدلة المزينة بالترتر، أما مايلي سايرس فأطلت بفستان ق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:48 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021

GMT 02:36 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

متحف "الشارقة للتراث" تجربة سياحية مميزة وفعاليات لا تنسى
العرب اليوم - متحف "الشارقة للتراث" تجربة سياحية مميزة وفعاليات لا تنسى

GMT 02:44 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر
العرب اليوم - أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر

GMT 11:54 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

كورونا يحرم بايدن من الموكب الرئاسي المهيب في يوم التنصيب
العرب اليوم - كورونا يحرم بايدن من الموكب الرئاسي المهيب في يوم التنصيب

GMT 03:25 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

"كورونا" يظهر في مذيع أميركي أجرى أكثر من 53 ألف مقابلة
العرب اليوم - "كورونا" يظهر في مذيع أميركي أجرى أكثر من 53 ألف مقابلة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:21 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

أبرز السيارات المستعملة من ماركة "مازدا" تعّرف عليها
العرب اليوم - أبرز السيارات المستعملة من ماركة "مازدا" تعّرف عليها

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 08:44 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

أفضل النصائح للعناية بإطارات السيارة في فصل الشتاء تعرّف عليها
العرب اليوم - أفضل النصائح للعناية بإطارات السيارة في فصل الشتاء تعرّف عليها

GMT 07:02 2020 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

أجمل الجزر السياحية الرائعة التي يمكنك استئجارها
العرب اليوم - أجمل الجزر السياحية الرائعة التي يمكنك استئجارها

GMT 13:37 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

5 طرق لاختيار العطر المثالي
العرب اليوم - 5 طرق لاختيار العطر المثالي

GMT 14:00 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

خلطة من الزيوت للشعر المصبوغ قبل زفافك
العرب اليوم - خلطة من الزيوت للشعر المصبوغ قبل زفافك

GMT 05:24 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا
العرب اليوم - فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا

GMT 12:05 2020 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

الإمارات تمدد تأشيرات السيّاح لمدة شهر إضافي دون أي رسوم
العرب اليوم - الإمارات تمدد تأشيرات السيّاح لمدة شهر إضافي دون أي رسوم

GMT 13:44 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

وصفات للعروسة قبل الفرح بشهر
العرب اليوم - وصفات للعروسة قبل الفرح بشهر

GMT 06:24 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

شركة بولندية تكشف عن نسخة مُعدلة مِن "لاند روفر ديفيندر" بسعر 85 ألف يورو
العرب اليوم - شركة بولندية تكشف عن نسخة مُعدلة مِن "لاند روفر ديفيندر" بسعر 85 ألف يورو

GMT 08:02 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على قدرات السيارة العائلية "فورد إكسبيديشن" وموعد طرحها في الخليج
العرب اليوم - تعرّف على قدرات السيارة العائلية "فورد إكسبيديشن" وموعد طرحها في الخليج

GMT 04:44 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

معلومات ونصائح عليك معرفتها قبل تنظيف السيارة بـ"البخار"
العرب اليوم - معلومات ونصائح عليك معرفتها قبل تنظيف السيارة بـ"البخار"

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 11:37 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

الشعور برعشة في مُحرِّك السيارة أحد أهمّ أعطال "الأيرماس"
العرب اليوم - الشعور برعشة في مُحرِّك السيارة أحد أهمّ أعطال "الأيرماس"

GMT 05:53 2017 الأربعاء ,03 أيار / مايو

أحدث تصاميم واجهات المنازل الحديثة في العراق لعام 2017
العرب اليوم - أحدث تصاميم واجهات المنازل الحديثة في العراق لعام 2017
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab