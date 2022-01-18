التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن التحالف العربي تنفيذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضي وأكد أن الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية لميليشيات الحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرا ارهابيا