احتجاز الضباط المسؤولين عن المنطقة التي أحرق فيها مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، باحتجاز الضباط المسؤولين عن المنطقة التي أحرق فيها مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد الليلة الماضية وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني وأكد ضرورة الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة" وأكد الكاظمي بحسب البيان "أهمية منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي".