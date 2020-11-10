لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني حادثة إسقاط المروحية الروسية في أرمينيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، إسقاط طائرة هليكوبتر روسية من طراز " مي-24" من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية في المجال الجوي لأرمينيا أمس الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناة "ارتي في اي" الروسية، اليوم الثلاثاء "جرت اليوم محادثة هاتفية فقط بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني. ومن الجانب الأذربيجاني، اعتذر وزير الخارجية مرة أخرى لروسيا فيما يتعلق بهذا الحادث المأساوي. وشددت موسكو مرة أخرى على ضرورة إجراء تحقيق مبكر شامل".

وشددت على أن "الجانب الروسي أثار بشكل أساسي مسألة إجراء تحقيق مبكر واسع النطاق من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مناسبة".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الروسية من طراز Mi-24 أُسقطت في الجو فوق أراضي أرمينيا خارج منطقة القتال. توفي اثنان من أفراد الطاقم، وتم إجلاء أحدهم بإصابات متوسطة. اعترف الجانب الأذربيجاني بأنه أسقط بطريق الخطأ مروحية روسية، واعتذر وأعرب عن استعداده لدفع تعويضات لروسيا.