إجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث جرائم إسرائيل في القدس
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إجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث جرائم إسرائيل في القدس

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العرب اليوم - إجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث جرائم إسرائيل في القدس

جامعة الدول العربية تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية
القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء 11 مايو الجارى إفتراضيا برئاسة دولة قطر الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين أيده عدد من الدول العربية .

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي فى تصريح له اليوم، إنه تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها .

ويبحث الوزراء الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك و الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير اهلها

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إجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث جرائم إسرائيل في القدس إجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث جرائم إسرائيل في القدس



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