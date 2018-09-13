بحرية الاحتلال تعتقل 3 صيادين من بحر شمال قطاع غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 3 صيادين من بحر شمال قطاع غزة وتصادر مركبهم وهم: محمد عبد الرازق بكر، محمد معبد الرازق بكر، عمران محمد صبحي بكر