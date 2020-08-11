ترامب يكشف تطورات علاقته مع الرئيس الصيني

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة علاقته بالرئيس الصيني، شي جين بينج، وسط تصاعد حدة التوترات بين البلدين وقال الرئيس الأمريكي: "كان لدي علاقة جيدة جدا بالرئيس الصيني لكن ذلك تغير الآن"؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها وأشار ترامب إلى أنه لم يتحدث إلى الرئيس الصيني منذ وقت طويل وكانت الصين قد فرضت، امس الاثنين، عقوبات على 11 مواطنًا أمريكيًا، ردا على تحركات واشنطن الأخيرة ضد المسؤولين الصينيين.