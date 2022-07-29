مقتل فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".