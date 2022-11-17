كازاخستان تحبط أعمال شغب بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

أحبطت قوات الأمن القومي الكازاخستانية، بمساعدة مكتب المدعي العام، أنشطة جماعة إجرامية تورطت في التخطيط لأعمال شغب جماعية مزمعة في 20 نوفمبر بالتزامن مع انتخابات الرئاسة في البلاد.