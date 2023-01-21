أوكرانيا تعلن أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 36 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن ياروسلاف يانوشفيتش رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قصف خلال الساعات الـ24 الماضية، منطقة خيرسون 36 مرة.

وقال يانوشفيتش، إن القوات الروسية قصفت أراضي خيرسون 36 مرة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مشيرا إلى أن عدة مناطق تعرضت للقصف باستخدام نظم مدفعية متعددة الإطلاق والدبابات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشار إلى أن القوات الروسية قصفت عدة مناطق، مما أسفر عن تضرر بنى تحتية مدنية ومنازل.