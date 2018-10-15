دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن رفض بلاده التام "للحملة الظالمة" التي تتعرض لها السعودية، فيما يتعلق بقضية "اختفاء" الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، إلى "ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة" في قضية خاشقجي، مضيفاً أنه "انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة" بين البلدين، فقد تابع مجلس الوزراء "باهتمام" قضية الكاتب السعودي في جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأعرب الصالح عن أسفه "للحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى الإسلامي والدولي"، على حد تعبيره، كما أكد أيضاً على تضامن مجلس الوزراء الكويتي مع السعودية في مواجهة "كل ما شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة".



وعبّرت كل من مصر والإمارات والبحرين والأردن وعُمان عن دعمها للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الاتهامات الموجهة لها بما يخص اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر /تشرين الأول الحالي.