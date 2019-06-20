إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له
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إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له

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العرب اليوم - إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له

النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود
الخرطوم - العرب اليوم

إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له

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إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له



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إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له إعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له



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