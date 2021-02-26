إدارة السجون الروسية تؤكد نقل المعارض نافالني إلى معسكر للعمل القسري
آخر تحديث GMT16:48:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إدارة السجون الروسية تؤكد نقل المعارض نافالني إلى معسكر للعمل القسري

العرب اليوم -

العرب اليوم - إدارة السجون الروسية تؤكد نقل المعارض نافالني إلى معسكر للعمل القسري

المعارض الروسي أليكسي نافالني
موسكو - العرب اليوم

إدارة السجون الروسية تؤكد نقل المعارض نافالني إلى معسكر للعمل القسري

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إدارة السجون الروسية تؤكد نقل المعارض نافالني إلى معسكر للعمل القسري إدارة السجون الروسية تؤكد نقل المعارض نافالني إلى معسكر للعمل القسري



أخبار ذات صلة

GMT 12:19 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

وزير الخارجية البريطاني يعلن تأييد بلاده للضربات الجوية الأميركية في سوريا
العرب اليوم - وزير الخارجية البريطاني يعلن تأييد بلاده للضربات الجوية الأميركية في سوريا

GMT 11:37 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

إسرائيل تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
العرب اليوم - إسرائيل تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

GMT 11:34 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

لافروف يؤكد الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بالضربة التي نفذتها في سوريا إلا قبلها بدقائق
العرب اليوم - لافروف يؤكد الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بالضربة التي نفذتها في سوريا إلا قبلها بدقائق

GMT 11:31 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

لافروف يصرح روسيا تسعى لإعادة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا قريبا
العرب اليوم - لافروف يصرح روسيا تسعى لإعادة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا قريبا

GMT 11:25 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

عملية خطف جماعي في مدرسة في شمال غرب نيجيريا
العرب اليوم - عملية خطف جماعي في مدرسة في شمال غرب نيجيريا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكثر ٧ إطلالات شبابية للصبايا من كايلي جينير

القاهرة - العرب اليوم

هي صغرى شقيقات كاردشيان وأكثرهن دلالاً وثروة فهي المليارديرة الأصغر في العالم فكل الأحداث تصل باكراً أي قبل النضوج لديها فلقد حصلت في سن يافعة على كل ما تريد من ثروة وحب وعمل تحبه وذاقت الأمومة في سن مبكرة. تتمتع كايلي بذوق عصري لا يخلو من الأنوثة التي تعرف إظهارها ممتزجة مع الشقاوة. إليك سيدتي سبع إطلالات شبابية لـ كايلي جينير لتستوحي منها أساليب جديدة ستتتجرأين ربما لأول مرة على اتباعها. جربي الأصفر والخردلي معاً على طريقة كايلي يعتبر هذان اللونان من أحدث اتجاهات ربيع وصيف 2021 ويمكنك تنسيقهما على طريقة كايلي في لوك واحد. حرصت كايلي على ارتداء بلوزة خردلية مع سترة بومبير صفراء وانتعلت حذاء عالياً بكعب شاهق لمزيد من الأنوثة.السترة ال oversized جربي على مثال كايلي ارتداء سترة ضخمة كبيرة الحجم نسبة الى قياسك مع حقيبة نيود من بوتيغا ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:21 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

إطلالات باللون الأخضر الجذاب من عروض أزياء ربيع وصيف 2021
العرب اليوم - إطلالات باللون الأخضر الجذاب من عروض أزياء ربيع وصيف 2021

GMT 01:09 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها
العرب اليوم - تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها

GMT 07:16 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

منزل ديمة قندلفت بعيد عن التكلف وتسوده جرأة بالألوان
العرب اليوم - منزل ديمة قندلفت بعيد عن التكلف وتسوده جرأة بالألوان

GMT 07:11 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

ماكونيل يحدد موقفه من ترشح ترامب لانتخابات 2024
العرب اليوم - ماكونيل يحدد موقفه من ترشح ترامب لانتخابات 2024

GMT 02:10 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

أحمد الشقيري يكشف عن بعض التعليقات التي تصله عبر حساباته المختلفة
العرب اليوم - أحمد الشقيري يكشف عن بعض التعليقات التي تصله عبر حساباته المختلفة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:07 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

تقرير يكشف أكثر السيارات موثوقية لدى المستهلكين في الولايات المتحدة
العرب اليوم - تقرير يكشف أكثر السيارات موثوقية لدى المستهلكين في الولايات المتحدة

GMT 17:19 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

"رينو" الفرنسية لصناعة السيارات تخسر 8 مليارات يورو في 2020
العرب اليوم - "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات تخسر 8 مليارات يورو في 2020

GMT 12:08 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

خسائر قياسية لـ"رينو" الفرنسية بسبب جائحة كورونا
العرب اليوم - خسائر قياسية لـ"رينو" الفرنسية بسبب جائحة كورونا

GMT 10:55 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

الهلال يعود لنغمة الانتصارات والقادسية يضاعف أوجاع النصر
العرب اليوم - الهلال يعود لنغمة الانتصارات والقادسية يضاعف أوجاع النصر

GMT 22:42 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

الصين تتقدم بخطى ثابتة في صناعة الروبوتات
العرب اليوم - الصين تتقدم بخطى ثابتة في صناعة الروبوتات

GMT 02:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

بيل غيتس يؤكد أن الانتصار على الجائحة يتطلب استثمارات
العرب اليوم - بيل غيتس يؤكد أن الانتصار على الجائحة يتطلب استثمارات

GMT 12:38 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه
العرب اليوم - تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه

GMT 15:32 2019 الأحد ,23 حزيران / يونيو

أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان
العرب اليوم - أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان

GMT 22:35 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

روسيا تشارك في أولمبياد طوكيو وبكين تحت اسم "أر أو سي"
العرب اليوم - روسيا تشارك في أولمبياد طوكيو وبكين تحت اسم "أر أو سي"

GMT 09:07 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

جيل جديد لـ "النمر" من المركبات المدرعة في معرض "آيدكس 2021"
العرب اليوم - جيل جديد لـ "النمر" من المركبات المدرعة في معرض "آيدكس 2021"

GMT 09:40 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

"وضع الكلب Dog Mode" من "تسلا" يشعل "تويتر"
العرب اليوم - "وضع الكلب Dog Mode" من "تسلا" يشعل "تويتر"

GMT 03:02 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان
العرب اليوم - سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان

GMT 09:35 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

"جيلي" الصينية تستعد للكشف عن أكثر سياراتها فخامة
العرب اليوم - "جيلي" الصينية تستعد للكشف عن أكثر سياراتها فخامة

GMT 04:08 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

أنشيلوتي يؤكّد أن فريقه حصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ليفربول
العرب اليوم - أنشيلوتي يؤكّد أن فريقه حصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ليفربول

GMT 03:55 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

"غوغل" تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة
العرب اليوم - "غوغل" تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab