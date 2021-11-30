طالبان تنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات للمرة الأولى في تاريخها
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طالبان تنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات للمرة الأولى في تاريخها

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العرب اليوم - طالبان تنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات للمرة الأولى في تاريخها

طالبان تنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات للمرة الأولى في تاريخها
كابول ـ العرب اليوم

  قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.  وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".  وشهدت أفغانستان أول حفل تخرج جامعي منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي، مع استلام طلبة جامعة في مدينة قندهار شهاداتهم بحضور مسؤولين من الحركة.  وجاء الحفل رغم أن غالبية الجامعات في أفغانستان أغلقت أبوابها، منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل أكثر من 3 أشهر. 

وتسلم نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، شهاداتهم الجامعية مرتدين زي التخرج.  وجلست الخريجات في صف وحدهن بعيدا عن الذكور، مع تغطية وجوههن. وكانت طالبان فرضت الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011.  وأقرت السلطات الأفغانية في الأسابيع الأخيرة بحق الفتيات في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي حتى السنة الدراسية الـ12، كما أقرت بحقهن في الاستمرار بوظائفهن.  وقال مؤسس حركة طالبان رئيس الوزراء محمد حسن أخوند، إن تعليم الفتيات "استؤنف إلى حد كبير". 

ويأتي الحفل الجامعي في وقت تشهد البلاد تزايدا في الاضطرابات، وتقول الأمم المتحدة إن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان أصبح نشيطا بشكل متزايد منذ سيطرة طالبان على السلطة.  وذكر أحمد الله واسيك،  نائب رئيس اللجنة الثقافية في حكومة "طالبان"  أن سلطات الإمارات العربية المتحدة  قيدت الأنشطة السياسية للرئيس السابق اشرف غني ومسؤولين أفغان سابقين آخرين. 

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان على حسابه في "تويتر" قائلا إن سلطات الإمارات العربية المتحدة قيدت الأنشطة السياسية لغني ونور ومهيب الذين يعيشون على أراضيها.  متحده عرب اماراتو د اشرف غني د ادارې په ټولو هغو چارواکو د سیاسي فعالیت بندیز لګولی چي په دبۍ او نورو ښارونو کې اوسیږي.  ولا يعرف حتى الآن إلى أي مدى تتوافق هذه المعلومات التي صرّح بها المسؤول في حكومة طالبان مع الواقع، حيث لم يصدر تعليق من أبو ظبي بهذا الشأن.

  ويتحدث أحمد الله واسيك  نائب رئيس اللجنة الثقافية في حكومة "طالبان" في تغريدته عن الرئيس السابق أشرف غني، والزعيم الطاجيكي البارز أتو محمد نور، وحمد الله مهيب، وهو محافظ بلخ ومستشار سابق للرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي.

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طالبان تنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات للمرة الأولى في تاريخها طالبان تنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات للمرة الأولى في تاريخها



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