إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت في قرية رأس كركر غرب رام الله تنديدا بمحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في جبل الريسان لصالح التوسع الاستيطاني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف “إن هذه المعركة ستتواصل حتى يتم إفشال مخططات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وطردهم منها كما هو الحال في عدة مناطق وعلى رأسها قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة”.

وحذر عساف من خطورة المخطط الاستيطاني الذي يحاول الاحتلال تنفيذه في قرى غرب رام الله والبيرة داعيا الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفا واحدا في وجه كل المخططات العدوانية التي تستهدف الفلسطينيين.