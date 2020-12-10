رئيس البرلمان العراقي يدعو لتحمل مسؤولية إعادة النازحين إلى مناطقهم
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رئيس البرلمان العراقي يدعو لتحمل مسؤولية إعادة النازحين إلى مناطقهم

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العرب اليوم - رئيس البرلمان العراقي يدعو لتحمل مسؤولية إعادة النازحين إلى مناطقهم

البرلمان العراقي
بغداد _ العرب اليوم

رئيس البرلمان العراقي يدعو لتحمل مسؤولية إعادة النازحين إلى مناطقهم

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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رئيس البرلمان العراقي يدعو لتحمل مسؤولية إعادة النازحين إلى مناطقهم رئيس البرلمان العراقي يدعو لتحمل مسؤولية إعادة النازحين إلى مناطقهم



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