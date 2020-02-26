تعرف على موعد ومكان عزاء حسني مبارك بعد تشييع جثمانه

بحث كثيرون عن موعد ومكان عزاء حسني مبارك الرسمي، حيث كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق عن إقامة عزاء الرئيس الراحل يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وكشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الراحل أنه لم يتم تأكيد مكان العزاء حتى الأن نظراً لانشغال الأسرة بمراسم دفن الجثمان والجنازة وتشييع الجثمان، وكشف عميدة عائلة “مبارك” في كفر مصيلحة بالمنوفية تلقى عزاء “مبارك” بمسقط رأسه.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما، عقب صراع مع المرض، حيث أعلنت الدولة المصرية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.