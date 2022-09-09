جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن سقوط طائرة مسيرة في البحر المتوسط على الحدود الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سقوط طائرة مسيرة في البحر الأبيض المتوسط على الحدود الشمالية مع لبنان. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سبب سقوط الطائرة "عطل فني"، مبينا أن عناصر الجيش سحبوا الطائرة من المياه، فيما لا يزال الحادث قيد التحقيق. وقال إنه سيتم إيقاف العمل بالطائرات الأخرى من هذا النموذج حتى اكتمال التحقيق.