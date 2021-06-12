جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس
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جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس

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العرب اليوم - جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس

جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس
القدس - العرب اليوم

أطلق عناصر من الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس.

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جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس



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