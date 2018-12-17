مقتل 3 أشخاص إثر انهيار سقف مصنع قرب موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار سقف أحد المصانع في ضاحية موسكو.

تقلًا عن سبوتنيك

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