مقتل 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طره



لقى 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 أخرين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الاوتوستراد في طرة منطقة حلوان.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت إخطارا من الخدمات المعينة بطره بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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