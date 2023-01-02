الجيش السوري يُعلن مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي
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الجيش السوري يُعلن مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي

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العرب اليوم - الجيش السوري يُعلن مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي

الجيش السوري
دمشق - العرب اليوم

 أعلن الجيش السوري مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على محيط دمشق. 

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".

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الجيش السوري يُعلن مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي الجيش السوري يُعلن مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي



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