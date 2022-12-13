الجيش الروسي يدمر أنظمة الصواريخ الأوكرانية في زاباروجيه بوتيرة قياسية

قال فلاديمير روغوف، رئيس "حركة نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، إن الجيش الروسي يدمر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه بوتيرة قياسية.