تأكّدت إصابة شخصين بفيروس "كورونا" المستجد بعد مشاركتهما بمؤتمر لوبي "آيباك" المؤيّد لإسرائيل في واشنطن، الذي حضره نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى جانب العشرات من أعضاء الكونغرس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) في رسالة إلكترونية إلى الحاضرين والمتحدثين ومكاتب «الكونغرس» أن المصابين قدما من نيويورك لحضور المؤتمر الذي عُقِد بين الأول والثالث من مارس (آذار)، وقالت مجموعة الضغط في الرسالة التي نشرت على صفحتها على «تويتر»: «اختبارات فيروس (كورونا) لاثنين على الأقلّ من المشاركين بالمؤتمر قدِما من نيويورك، جاءت إيجابيّة لجهة الإصابة بالمرض».