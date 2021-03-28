ارتفاع وفيات عقار جسر السويس المنهار إلى 25 شخصا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير عام إدارة الحماية المدنية، من انتشال جثتين جديدتين من أسفل أنقاض العقار المنهار في منطقة جسر السويس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 25 شخصا، والمصابين إلى 25 شخصا

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا في الساعات الأولى من اليوم، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب